Илья Азар не исключает, что начатое против него дело может быть прекращено из-за общественного резонанса

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар не исключает, что начатое против него административное дело может быть прекращено из-за общественного резонанса. Перенос судебного заседания свидетельствует о неуверенности властей в дальнейшей тактике, сказал Азар в эфире «Эха».

Азар собирается подать заявление в Следственный комитет с жалобой на действия сотрудников полиции, которые задержали его и увезли, оставив без присмотра в незапертой квартире маленького ребенка. Имена двух полицейских известны из протокола задержания – это старшие сержанты Егоров и Можин.