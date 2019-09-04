Сегодня в Москве состоялась жеребьевка 1⁄ 16 финала футбольного Кубка России – стадии, на которой в борьбу вступают команды Премьер Лиги.

Традиционно на этой стадии гранды играют на полях соперника. В провинции на эти матчи обычно приходит гораздо больше народу да и класс несколько нивелируется. Именно поэтому довольно часто в 1/8 проходят отнюдь не фавориты. Лидер ФНЛ московское Топедо под руководством Сергея Игнашевича вполне может навязать борьбу самарским Крыльям Советов. ЦСКА сыграет во Владикавказе с Аланией. Северная Осетия, кстати, единственный регион в России, где армейцы — самая популярная команда. Зениту достался в соперники красноярский Енисей, болельщик которого объявил голодовку, пока команда не выиграет. Вряд ли он отведает пельменей после этой игры. Локомотив отправится на запад, в Калининград, играть с Балтикой, а Спартак в Челнах встретится с Камазом. Краснодару достался Нижний Новгород. Больше всех не повезло Динамо, Бело-голубые полетят во Владивосток в гости к Лучу.