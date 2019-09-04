В Москве неизвестные напали на 18-летнего и попытались украсть пакет с кроссовками за 300 тысяч рублей

В Москве неизвестные напали на 18-летнего молодого человека и попытались украсть пакет с кроссовками стоимостью в 300 тысяч рублей. По данным полиции, инцидент произошел у одного из домов на улице Малые Каменщики – неизвестный распылил газовый баллончик в лицо своей жертве и отобрал пакет. Но поблизости находились друзья пострадавшего, которые бросились в погоню. Мужчина бросил пакет и скрылся.

Сообщается, что нападавший задержан, это 22-х-летний житель Московской области. Дома у него обнаружили балаклаву и медицинские маски. Дело возбуждено по статье разбой.