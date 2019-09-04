В Бурятии двое полицейских, осужденных за пытки задержанных, продолжают работать в органах внутренних дел

Их собираются уволить только после вступления приговора в силу.

Начальник уголовного розыска Закаменского района Эрдэм Хажитов и его подчиненные Владимир Базарсадаев и Давид Абрамов признаны виновными в превышении должностных полномочий. Всем дали условные сроки и запретили работать в органах ближайшие 2,5 года, сообщила ранее правозащитная организация «Зона права».

Речь идет о событиях 2016 года. Как рассказали правозащитники, оперативники заставляли двух мужчин признаться в краже кедровых орехов. Их пытали электрошокером, пристегивали наручниками и подбрасывали к потолку, позволяя упасть на пол. Кроме того, им надевали на голову пакет, перекрывали доступ воздуха, распыляли баллончик, душили руками и водили ершиком для чистки туалета по лицу. В мае прошлого года Закаменский райсуд приговорил полицейских к реальным срокам.

Но Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил на новое рассмотрение.

В пресс-службе МВД Бурятии сообщили Тайге.инфо, что начальник угрозыска уже уволен.