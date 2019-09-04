МИД Болгарии назвал «сомнительным» тезис о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма

Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой под названием «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» – она откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

В МИД отметили, что признают вклад СССР в разгром нацизма, но считают, что Советская армия принесла, — цитирую, — «полувековые репрессии народам Центральной и Восточной Европы».

В последнее время позиция многих европейских стран противоречит историческим фактам, — считает ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Невежин.

В российском посольстве заявили, что обескуражены заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать лишь архивные материалы.