Илья Азар сообщил, что протокол в отношении него пересоставят 23 сентября

Полиция пересоставит протокол в отношении журналиста и муниципального депутата района «Хамовники» Ильи Азара 23 сентября. Об этом он сам сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не суд назначен на 23 сентября, а пересоставление протокола», — сказал он.

И.Азара задержали 2 сентября на лестничной клетке его дома и «прямо в домашней одежде и тапках» увезли в ОВД, оставив в квартире одну его полуторагодовалую дочь. Журналисту вменили участие в несогласованном массовом мероприятии 31 августа. В качестве доказательства вины полицейские сослались на фото с его страницы в Фейсбуке, где он идет с мороженым в шествии.

Однако 3 сентября Мещанский районный суд нашел нарушения в составленном в отношении Азара протоколе и вернул бумагу в полицию.

Журналист затруднился сказать, что будет дальше. «То, что срок аж через три недели, о чем-то говорит, ведь для того чтобы пересоставить протокол не нужно столько времени — нужно несколько часов максимум. Очевидно, что в связи с поднявшимся шумом и резонансом решили спустить это дело на тормозах или подождать три недели и посмотреть, что будет – может, все же отдать дело в суд», — пояснил И.Азар.

Он также добавил, что собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России на полицейских, которые его задержали. «Я им несколько раз сказал про ребенка. Они позвонили кому-то, но в итоге все равно задержали. Я так понимаю, реакции со стороны правоохранительных органов не было, и собираюсь подать заявление в СКР об этом», — подчеркнул И.Азар.

Адвокаты жунралиста считают, что действия сотрудников полиции должны квалифицироваться по статье оставление несовершеннолетнего в опасности. В прокуратуру по этому поводу уже обратился детский омбудсмен Евгений Бунимович.