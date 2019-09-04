Российский теннисист впервые с 2010 года вышел в полуфинал турнира Большого Шлема

Это удалось сделать Даниилу Медведеву на Открытом Чемпионате США по теннису.

В четвертьфинале Медведев играл с 34-летним швейцарцем Станисласом Вавринкой. Он пытался справится не только с соперником, но и со своими проблемами. В первом сете Даниил дважды брал медицинский тайм-аут. Врач бинтовал его больное бедро и давал обезболивающие. Потом Медведев признался, что был близок к тому, чтобы сняться. Однако он остался на корте, отыграл у Вавринки сетбол, а потом выиграл и весь матч, отдав сопернику только одну партию. 23-летний Медведев стал самым молодым полуфиналистом с 2010 года, когда в финал вышел Новак Джокович, занимающий сейчас первое место в мире. На том же турнире в четверку сильнейших пробился и Михаил Южный — последний успех россиянина перед паузой в девять лет. В полуфинале Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, который победил в пяти сетах швейцарца Роджера Федерера.

После победы Даниил Медведев гарантировал себе четвертое место в мировом рейтинге и участие в итоговом турнире года в Лондоне.