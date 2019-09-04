Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты. «Cпециалисты проверили и проверяют. Риска для здоровья населения нет», — сказала чиновница Интерфаксу.

8 августа на полигоне под Северодвинском прогремел взрыв, в результате которого, по официальным данным, погибли пять сотрудников Росатма и двое сотрудников Минобороны.

В администрации Северодвинска сообщили о превышении радиационного фона. При этом некоторые журналисты самостоятельно провели замеры у места ЧП.