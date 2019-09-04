В Тверском суде Москвы рассматривается дело в отношении программиста Константина Котова

Его обвиняют в многократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 34-летнего Котова началось накануне и завершилось поздно вечером. Были допрошены 11 свидетелей обвинения, сегодня заседание началось также с допроса. Котова обвиняют по так называемой «дадинской статье» — активист Ильдар Дадин в 2015 году стал первым, кого по ней осудили. Теперь за многократное нарушение правил проведения акций 5 лет грозит Котову. Его задержали 12 августа, уже на следующий день активисту предъявили обвинение, спустя еще два дня, в рекордные сроки, расследование было завершено. До этого он привлекался к административной ответственности в частности за акции в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, журналиста Ивана Голунова, фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». На вчерашнем заседании Котов заявил, что свою вину не признает, что он не нарушал никаких норм Конституции – активист мирно выходил на улицы Москвы, чтобы выразить свою позицию.

Сегодня также огласят приговоры фигурантам так называемого «московского дела» Кириллу Жукову, обвиняемому в том, что он дотронулся до забрала шлема нацгвардейца, а также Евгению Коваленко – его судят за брошенную в сторону сотрудника ОМОНа мусорку.