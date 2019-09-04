Интерфакс: Россия и Украина могут начать обмен заключенными 7-го сентября

Россия и Украина могут начать обмен заключенными 7-го сентября, — сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатические источники. Собеседники подчеркивают. Что договоренности носят предварительный характер. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели.

В Кремле отказываются комментировать эти сообщения. «Тема чувствительная, анонсов здесь быть не может», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что об обмене «станет известно, как только это произойдет».