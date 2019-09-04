Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 представили эмблему турнира

Ровно в 20 час 22 минуты по всему миру произошло явление эмблемы. Графическое изображение появилось на огромных экранах и самых знаменитых зданиях. В Москве ее можно было видеть на Новом Арбате, в столице чемпионата мира и Катара Дохе на фасадах отелей Хилтон и Торш, на Таймс Сквер в Нью-Йорке, вокзалах Берлина и Париже, Лестер сквер в Лондоне и еще десятках городов и стран и конечно на всевозможных платформах в сети. Эмблема представляет собой стилизованную восьмерку – знак того, что матч пройдут на восьми стадионах и конечно бесконечности игры. Кроме того, в ней угадываются очертания куфии — традиционного головного убора стран Персидского Залива и силуэты песчаных дюн. Надписи на эмблеме выполнены арабской вязью.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.