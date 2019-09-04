МИД Болгарии усомнился в том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма

Заявление сделано накануне открытия выставки в Российском культурном центре в Софии.

МИД Болгарии призывает Россию не поддерживать, цитата «двусмысленное с исторической точки зрение утверждение», что прибытие советских войск в Болгарию было «освобождением». Об этом говорится в официальном заявлении дипведомства. В нем подчеркивается, что, не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, не следует, цитата, «закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, удушающее гражданское сознание, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики, процессов в развитых европейских странах». МИД Болгарии, что поддержка тезиса об «освобождении» Европы потворствует определенным политическим силам в Болгарии и является вмешательством во внутренние дела страны. Российское диппредставительство в свою очередь ответило заявлением, в котором подчеркнуло, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами. В посольстве отметили, что обескуражены официальными заявлениями Софии, сделанными до ознакомления с экспозицией.

Выставка «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» откроется 9 сентября – в годовщину вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году.