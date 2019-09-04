Вакцинация от гриппа начинается сегодня в Москве

В ряде поликлиник прививку можно будет сделать бесплатно.

Москвичи могут сделать прививку от гриппа в городских поликлиниках, и в 65 пунктах мобильной вакцинации. Среди них станции столичного метро и Московского центрального кольца. Один из цетров расположен на железнодорожной платформе и два — во флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, пункты вакцинации откроют в столичных парках.

Всемирная организация здравоохранения считает прививки самой надежной защитой от гриппа. Вместе с другими острыми респираторными вирусными инфекциями это заболевание находится на первом месте по числу заразившихся людей. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. Как отмечают специалисты, грипп приводит к множеству осложнений, среди них пневмония, энцефалиты, менингиты, обострение хронических заболеваний; у беременных вирусная инфекция может вызвать патологии в развитии ребенка.

Для надежной защиты врачи рекомендуют прививаться ежегодно.