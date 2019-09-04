МИД Болгарии назвал «сомнительным» тезис о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма. Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой под названием «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» – она откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.

В посольстве заявили, что обескуражены заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать лишь архивные материалы.