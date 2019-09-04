Московский Эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок препарата «фризиум», незарегистрированного в России, — сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, Минздрав постарается зарегистрировать лекарство в кратчайшие сроки, — сообщает РИА. По данным Скворцовой, в этом препарате нуждаются от двух до трех тысяч детей, страдающих эпилепсией. Его аналогов на отечественном рынке нет.

При получении посылок из-за границы были задержаны несколько матерей тяжелобольных детей. Их обвинили в контрабанде запрещенных веществ.