Премьер-министр: Ураган Дориан уничтожил Багамские острова, и все еще представляет угрозу для США

Ураган Дориан уничтожил Багамские острова, и все еще представляет угрозу для США, хотя во вторник никаких последствий на юго-востоке Америки, вопреки прогнозам, не было.

Багамские острова были уничтожены ураганом Дориан, заявил премьер-министр страны. 60 процентов островного государства ушло под воду, залило спасательные автомобили, больницы и убежища. Не менее семи человек погибло. В США тем временем, вдоль побережья которого с юга на север пойдет Дориан, сегодня никаких последствий не было — ни осадков, ни морского шторма, только иногда сильные порывы ветра. В некоторых округах южной части флориды был снят режим готовности к урагану. Теперь прогноз таков, что Дориан пройдет вдоль Флориды начиная с города Джупитер — это севернее Палм-Бич, где находится резиденция президента США Дональда Трампа, которая остается в безопасности. За последние дни ураган ослаб с 5-ой до 2-ой категории со скоростью ветра в 160 километров в час. Зато теперь последствия урагана распространяться далеко на север, вплоть до Мэриленда. В северной Флориде, прибрежных частях Джорджии и Южной и Северной Каролине, а также Вирджинии остается режим чрезвычайного положения.

Снимки, сделанные с вертолетов, показывают катастрофический масштаб разрушений на Багамских островах. Три из четырех домов на Большом Багаме ушли под воду. На островах Абако ураган Дориан оставил после себя настоящие руины.