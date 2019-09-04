Петербургского школьника, лидера профсоюза «Ученик», оштрафовали за пикет против «Юнармии»

Ранее подросток рассказывал, что после акции им заинтересовались в Центре «Э» — угрожали уголовным делом и колонией.

На 10 тысяч рублей оштрафовала комиссия по делам несовершеннолетних 17-летнего Леонида Шайдурова. Об этом он рассказал изданию «Медиазона». Подростка посчитали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия из-за одиночного пикета, в ходе которого он требовал запретить членам «Юнармии» выступать с лекциями в школах. Акция прошла в июне. Шайдуров простоял в пикете час, затем его задержали полицейские. После этого ему начали поступать звонки от сотрудников управления по противодействию экстремизму, которые угрожали ему уголовным преследованием. С давлением он столкнулся не впервые. Директор его школы угрожала подростку прокуратурой и психушкой за организацию профсоюза «Ученик», в котором сейчас состоит более полумиллиона человек. Неделю назад стало известно, что директор направила в администрацию Выборгского района характеристику на 11-классника, фактически обвинив его в экстремизме.

В июне Шайдуров устроил 12-дневную голодовку, требуя в частности остановить репрессии в отношении политически активных школьников, а также ограничить влияние «Юнармии» на образовательный процесс.