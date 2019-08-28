Московские суды сегодня продолжат выносить приговоры фигурантам так называемого «московского дела»

Прокуратура просит четыре с половиной года колонии для Кирилла Жукова и пять лет для Евгения Коваленко. Их обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам дела, Жуков дотронулся до забрала шлема росгвардейца, а Коваленко бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОНа.

Вчера СК прекратил уголовное преследование еще четырех фигурантов «московского дела» — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова.

СК закрыл дело о массовых беспорядках против студента Высшей школы экономики Егора Жукова — он переведен под домашний арест. Одновременно Жукову предъявлено обвинение в призывах к экстремизму.

Несмотря на положительные подвижки в «московском деле», власть не хочет оставлять безнаказанными его фигурантов. Такое мнение «Эху» высказал обозреватель «Новой газеты», член СПЧ Леонид Никитинский.

У неизвестных широкой общественности фигурантов «московского дела» даже больше шансов выйти на свободу, — считает Леонид Никитинский.