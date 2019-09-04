Insider: Соратник Дугина, по некоторым данным, вели переговоры с помощниками лидера итальянской крайней правой партии

Соратник Александра Дугина, Андрей Харченко и менеджер Илья Якунин, по некоторым данным, вели переговоры с помощниками лидера итальянской крайней правой партии «Лига» Маттео Сальвинии в Москве, — утверждают журналисты издания The Insider, которые провели расследование совместно с Bellingcat и BuzzFeed.

На переговорах обсуждалось финансирование кампании «Лиги» на выборах в Европарламент под прикрытием операции о поставке топлива.

Переговоры состоялись в октябре 2018 года. Агентство АНСА утверждало, что в результате сделки Лига могла получить 65 миллионов евро. Сам Сальвини неоднократно заявлял, что не брал у России «ни рубля, ни евро».