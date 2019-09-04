Руководитель Deutsche Welle отказался участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ

Руководитель телерадиокомпании «Немецкая волна» Йоханнес Хоффманн отказался участвовать в работе комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Он предложил главе комиссии Василию Пискареву самому приехать в Германию.

Об этом говорится в письме, которое Хоффманн направил в Госдуму. Текст опубликован на сайте нижней палаты.

Ранее сам Пискарев сообщил, что в комиссию поступили новые данные о фактах воздействия других государств на внутренние процессы в России. Что это за материалы, депутат не уточнил. Ранее в думе звучали претензии к Немецкой волне и посольству США, — напоминает Интерфакс.