В Петербурге на 10 тысяч оштрафован 17-летний гимназист, который вышел на одиночный пикет против движения «Юнармия»

В Санкт-Петербурге на 10 тысяч рублей оштрафован 17-летний гимназист Леонид Шайдуров, который вышел на одиночный пикет против движения «Юнармия». Подростка признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия, — сообщает Znak.com.

Отмечается, что классный руководитель, которая поддержала Шайдурова, была уволена из гимназии.

Молодой человек возглавляет профсоюз «Ученик». В эту организацию входят сотни школьников из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярска.