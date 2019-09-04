Сегодня сборная России сыграет третий матч на чемпионате мира по баскетболу в Китае

Соперниками россиян станут аргентинцы.

Обе команды уже обеспечили себе выход во второй групповой этап, одержав победы над сборными Нигерии и Кореи. Аргентинцы сделали это куда более уверенно, чем наши, причем форвард Луис Скола установил историческое достижение. Он добрался до планки в 611 очков и стал вторым по результативности игроком в истории чемпионатов мира после бразильца Оскара Шмидта. Сегодняшний матч для обеих команд будет фактически началом второго этапа, поскольку победа пойдет в зачет. Выиграть у Аргентины будет крайне сложно. Наши баскетболисты уже встречались с южноамериканцами на одном из контрольных турниров уже в Китае перед чемпионатом мира и уступили соперникам 21 очко. Сейчас вес победы будет куда больше.

Матч чемпионата мира по баскетболу между сборными России и Аргентины начнется в 15 часов 30 минут. Трансляция на телеканале Матч ТВ.