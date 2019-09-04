Мосгорсуд рассмотрит жалобу на плагиат в творчестве Филиппа Киркорова

Французский композитор требует с российского артиста 272 миллиона рублей.

Диьде Маруани борется со звездой нашей эстрады уже несколько лет. Вместе с адвокатом их даже задерживали по подозрению в вымогательстве миллиона евро. Тот же Мосгорсуд ранее рассматривал требование запретить исполнение песни «Жестокая любовь». Именно в ней якобы звучит незаконно использованный фрагмент композиции самого француза.

Инстанция в удовлетворении иска отказала. Теперь Маруани идет в бой с новыми силами, но, похоже, с прежними аргументами. Автор просит взыскать крупную сумму с Киркорова и музыканта Олега Попкова. Соответчиками выступает среди прочего лейбл Sony. Таганский суд ранее встал на сторону российского певца. Маруани сегодня будет искать справедливость в Московском городском суде.

Киркоров ранее сталкивался с обвинениями в плагиате. Суд по иску о защите авторских прав поддерживал сторону певца.