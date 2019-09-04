Британский парламент сегодня рассмотрит законопроект, запрещающий выход страны из ЕС без соглашения с Евросоюзом. Премьер-министр Борис Джонсон накануне призвал не голосовать за промедление. По его мнению, это подорвет позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. Джонсон заявил, что если депутаты поддержат законопроект, то он выступит за проведение внеочередных парламентских выборов. Выход Британии из ЕС намечен на 31 октября.