Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок незарегистрированных в России препаратов

Среди них «Фризиум», за приобретение которого через интернет ранее задерживали матерей больных детей. О закупке рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Интерфакс». Директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава заявляла, что за год ни один ребенок не был обеспечен препаратами усилиями Минздрава. По ее словам, дети не получают лекарств даже после заключения консилиума врачей и последующих решений судов.