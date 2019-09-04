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06:15, 04 сентября 2019

Майкл Калви попросил Следственный комитет отпустить его на собрание инвесторов фонда Baring Vostok

Майкл Калви попросил Следственный комитет отпустить его на собрание инвесторов фонда Baring Vostok. На рассмотрение ходатайства у СК есть трое суток, плюс время на доставку ответа почтой, сказал «Интерфаксу» адвокат американского финансиста Дмитрий Клеточкин. Основатель фонда Baring Vostok был арестован в феврале по обвинению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В апреле его перевели под домашний арест.



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