Майкл Калви попросил Следственный комитет отпустить его на собрание инвесторов фонда Baring Vostok. На рассмотрение ходатайства у СК есть трое суток, плюс время на доставку ответа почтой, сказал «Интерфаксу» адвокат американского финансиста Дмитрий Клеточкин. Основатель фонда Baring Vostok был арестован в феврале по обвинению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный». В апреле его перевели под домашний арест.