В Москве на ВДНХ открывается международная книжная ярмарка
В Москве на ВДНХ открывается международная книжная ярмарка. Программа обещает быть очень насыщенной. Последний день работы ярмарки – это воскресенье.
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В Москве на ВДНХ открывается международная книжная ярмарка. Программа обещает быть очень насыщенной. Последний день работы ярмарки – это воскресенье.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…