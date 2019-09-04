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06:04, 04 сентября 2019

Власти Ирана сегодня объявят о третьем ответном шаге в связи с отказом от «ядерной сделки»

Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф анонсировал это решение в минувший понедельник.

Об очередном сокращении обязательств Ирана перед партнерами по «ядерной сделке» сегодня объявит президент страны Хасан Роухани. По словам министра иностранных дел, он донесет позицию своего руководства до главы европейской дипломатии Федерики Могерини. К выполнению ответного шага Тегеран приступит в пятницу, но о каких мерах идет речь, пока неясно. Представители иранского МИДа ранее предупреждали, что очередной этап сокращения обязательств станет более жестким, чем предыдущие.

О постепенном отказе выполнять условия «ядерной сделки» власти страны объявили в мае. Роухани подчеркнул, что Иран решил пойти на это из-за того, что другие участники соглашения не выполняют своих обязательств. По его словам, речь идет о США и ЕС. Тогда же президент пояснил, что Тегеран будет постепенно отказываться от положений договора каждые 60 дней.

В июля власти Ирана подняли уровень обогащения урана, а также превысили размер запасов ядерного топлива, предусмотренный международным договором.



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