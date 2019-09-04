В Карелии суд вернется к рассмотрению дела о трагедии в детском лагере «Сямозеро»

Среди обвиняемых – чиновники местного Роспотребнадзора.

На предыдущее назначенное заседание Петрозаводского городского суда потерпевшие не пришли, поэтому рассмотрение дела перенесли.

Верховный суд Карелии принял решение отменить оправдательный приговор в отношении бывшего главы карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его зама Людмилы Котович. Апелляцию подали родители потерпевших и сторона обвинения.

Троих фигурантов громкого уголовного дела ранее освободили от наказания, поскольку суд посчитал их вину недоказанной. Среди обвиняемых инструктор лагеря Павел Ильин, руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и его зам Людмила Котович. Прокуратура, адвокаты и представители потерпевших не согласились с таким решением суда. Его оспаривают в вышестоящей инстанции.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.