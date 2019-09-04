Восточный экономический форум открывается во Владивостоке.

Наибольшее внимание приковано к встрече Путина с премьером Индии. Сначала лидеры двух стран встретятся на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой камень. Затем переместятся в более подходящие и привычные для переговоров помещения кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Ожидается подписание большого пакета документов.

Нарендра Моди не единственный зарубежный гость такого уровня. Во Владивосток прилетят главы Японии, Малайзии и заместитель руководителя Госсовета Китая. Основной задачей форума из года в год декларируется содействие ускоренному развитию региона и расширение сотрудничества.

Центральной темой выступления Путина на форуме станет развитие Дальнего Востока.