Z Архив новостей новости
5 2 6 64
06:00, 04 сентября 2019

Восточный экономический форум открывается во Владивостоке

Восточный экономический форум открывается во Владивостоке.

Наибольшее внимание приковано к встрече Путина с премьером Индии. Сначала лидеры двух стран встретятся на судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой камень. Затем переместятся в более подходящие и привычные для переговоров помещения кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Ожидается подписание большого пакета документов.

Нарендра Моди не единственный зарубежный гость такого уровня. Во Владивосток прилетят главы Японии, Малайзии и заместитель руководителя Госсовета Китая. Основной задачей форума из года в год декларируется содействие ускоренному развитию региона и расширение сотрудничества.

Центральной темой выступления Путина на форуме станет развитие Дальнего Востока.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Путин на мотоцикле без шлема В ПДД нет пункта о том, что когда мотоцикл едет по дороге – это движение, а когда мотоцикл едет по дороге с президентом – это мероприятие. Но более важно, что в ПДД и КоАПе нет понятия «Протокольное мероприятие». Его вообще нет…

5 173 6 59441 28.08
Kпутин, пдд, происшествия, мнения
Блоги

Леонид Бершидский: «Чем хуже, тем лучше» не работает Навальный не может призывать к немирному варианту, пока к этому мало кто готов -— сгниет в тюрьме или сгинет, как Немцов. Ему надо как-то удерживаться на грани, вот он и придумывает всякие игры…

5 96 6 18343 28.08
Kполитика, навальный, выборы, власть, общество, протесты, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Умное голосование. Смотрим социологию от ФБК Хватит «умных голосов», чтобы размазать и уничтожить «Единую Россию» в Москве и в других регионах, или нет? Как это измерить? Никто ж не знает. Однако, у нас есть ответ, научно точный…

5 72 6 21692 28.08
Kмосква, мосгордума, выборы, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Прошел ли процесс? Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют. Потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих…

5 122 6 20836 28.08
Kполитика, украина, рф, война, мнения
Блоги

+ Илья Яшин задержан после отбытия ареста Илья Яшин задержан после отбытия ареста Его задержала полиция на выходе из спецприемника, где он отбывал четвертый за месяц административный арест…

5 130 6 31387 28.08
8читать ;смотреть
Kполиция, оппозиция, яшин, москва, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12859 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17976 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

Блог «Новой газеты»

+ «Школа номер один». Фильм «Новой газеты» про Беслан «Школа номер один». Фильм «Новой газеты» про Беслан «Мы расскажем вам правду и объясним, зачем ее нужно знать»...

5 195 6 51361 28.08
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов писатель

Государство могло спасти заложников. Вывело бы войска из Чечни и всё. И заложники были бы спасены. И государство стояло перед этим выбором…

5 100 6 12206 03.09
#слушать 35:33 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…

5 102 6 12790 01.09
Kбеслан, память, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Идите сами и попробуйте спасти заложников без смертей Иди и сделай и проведи этот антитеррористический захват без жертв. И докажите потом какому-то польскому судье бессмысленному тупому из какого-нибудь Гданьска, что по-другому было нельзя…

5 113 6 15710 03.09
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 80 6 11324 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 343 6 48158 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Новости

Финансовый менеджер Владислав Синица получил пять лет колонии за твит о детях полицейских Его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия…

5 55 6 7904
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Война в России до сих пор не осмыслена Память о ней, сохранявшаяся в семьях как страшная, личная и священная, усилиями сегодняшней власти извращена и поругана. Трагедия превращена в карнавал, в прославление войны…

5 202 6 29555 01.09
Kвторая мировая, память, события
Блоги

Николай Усков журналист

Цветочки, газончики, фонарики и счастливые хипстеры Илья, в отличие от тебя, я не верю в протесты и связываю надежды на перемены в стране скорее с системными либералами в правительстве и администрации президента…

5 163 6 25992 02.09
Kпротесты, общество, выборы, события

Популярное за неделю

Новости

Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков Синицу признали виновным в разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). Прокурор запрашивала в качестве наказания шесть лет колонии…

5 76 6 19612
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 103 6 113185 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 16 6 8096 03.09
Блоги

Максим Шевченко журналист

Пресс-конференция Владимира Бортко расставила точки над «i» Браво, Владимир Владимирович! И даже если не исключены внутренние разборки между кланами в АП — плевок в рожу Системе внушительный и основательный…

5 205 6 226551 01.09
Kпетербург, выборы, события
Блоги

Игорь Николаев экономист

Повышать пенсионный возраст было нельзя Все эти недополученные пенсионные деньги – прямой вычет из реальных располагаемых денежных доходов населения, которые «почему-то» никак не растут…

5 121 6 185014 03.09
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, экономика, пенсии, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8046544
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4183266

Сегодня в эфире