Обвиняемый в хищении экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков попросил власти Польши передать его России

Бизнесмен находится в польской тюрьме почти два года. Вопрос об экстрадиции в Германию, где у него вид на жительство, так и не был решен. В этой связи Черняков хотел бы вернуться на родину. Как пишет газета «Коммерсант», он рассчитывает, что СК зачтет ему срок ареста в Польше. В России Андрея Чернякова обвиняют в хищении многомиллиардного кредита Банка Москвы на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля.