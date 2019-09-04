Столичные суды вынесут приговоры двум фигурантам так называемого «московского дела»

Прокуратура запросила для Кирилла Жукова 4,5 года колонии, для Евгения Коваленко – 5 лет. Обоих обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Согласно материалам дела, 28-летний Жуков, который служил во внутренних войсках, пытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. 48-летнего охранника на железной дороге Евгения Коваленко обвиняют в том, что он бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОНа. Накануне Тверской суд приговорил к реальным срокам лишения свободы двух фигурантов того же дела, которые возбудили после акции 27 июля. По обвинению в насилии в отношении силовиков Даниил Беглец получил два года колонии, Иван Подкопаев – три года.

Накануне СК прекратил уголовное преследование четверых фигурантов «московского дела»: Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка и Владислава Барабанова. Всех их обвиняли в участии в массовых беспорядках