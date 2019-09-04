В Итоговом турнире ассоциации теннисистов-профессионалов впервые за 10 лет примет участие россиянин

Отбор прошел 23-летний Даниил Медведев. Он вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В четвертьфинале Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6, 6:3, 3:6, 6:1. Медведев стал четвертым игроком, кому удалось квалифицироваться на Итоговый турнир, ранее участие себе обеспечили первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Сам турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября, в нем примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона.