32-я Московская Международная книжная ярмарка откроется в 75 павильоне ВДНХ
Последний день работы ярмарки – 8 сентября. Ярмарка сегодня для посетителей откроется в 13:00. Все дни она работает с 10:00 до 20:00, а в воскресенье до 17:00.
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Последний день работы ярмарки – 8 сентября. Ярмарка сегодня для посетителей откроется в 13:00. Все дни она работает с 10:00 до 20:00, а в воскресенье до 17:00.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…