Прокуратура потребовала для Кирилла Жукова и Евгения Коваленко соответственно 4,5 и 5 лет колонии

Об этом сообщает сайт Медиазона. Жукова обвиняют в том, что на акции протеста 27 июля он пытался приподнять забрало шлема бойца Росгвардии, Коваленко – в том, что он бросил мусорный бак в сторону сотрудника ОМОНа. Как ожидается, приговоры будут вынесены сегодня.

Накануне четырёх фигурантов дела, возбужденного после акции протеста 27 июля, выпустили из СИЗО. Ещё двум – среди них студент Высшей школы экономики Егор Жуков – изменили меру пресечения.

Несмотря на положительные подвижки в «московском деле» власть не хочет оставлять безнаказанными его фигурантов. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал обозреватель «Новой газеты» член СПЧ Леонид Никитинский. Он считает, что у неизвестных фигурантов дела больше шансов выйти на свободу.