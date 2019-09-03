Центризбирком заинтересовался законностью проекта Алексея Навального «Умное голосование»

О планах дать ему оценку сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина. В рамках проекта на выборах в разных регионах 8 сентября авторы идеи предлагают поддержать кандидатов, у которых есть наибольшие шансы обойти представителей «Единой России». Сегодня политик Алексей Навальный назвал имена тех, за конного предлагает голосовать. До выборов осталось пять дней, поэтому по закону кандидаты уже не могут быть сняты и не могут взять самоотвод.