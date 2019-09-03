Фигуранту дела о массовых беспорядках Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Ранее сегодня Следственный комитет сообщал, что будет просить суд перевести Жукова и еще одного фигуранта дела, Сергея Фомина, под домашний арест.

Пока этого не произошло, — сказал «Эху Москвы» адвокат Жукова Леонид Соловьев.

Дело о массовых беспорядках завели после несогласованной акции протеста 27 июля. По нему проходили 15 фигурантов, но сегодня Следственный комитет объявил о прекращении расследования в отношении пяти из них.