В Рязани произошёл пожар на складе пестицидов
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Огонь охватил территорию на площади 700 квадратных метров. Пострадал работник склада. У него ожоги 90% тела.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Огонь охватил территорию на площади 700 квадратных метров. Пострадал работник склада. У него ожоги 90% тела.
Я рада, что наши спецслужбы научились работать на опережение и спасать человеческие жизни Нет таких слов, которые могли бы утешить людей, потерявших в сентябре 2004 года своих детей и близких, но есть слова благодарности тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти заложников, и тем, кто хранит наш покой сегодня…