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22:31, 03 сентября 2019

В Рязани произошёл пожар на складе пестицидов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. Огонь охватил территорию на площади 700 квадратных метров. Пострадал работник склада. У него ожоги 90% тела.



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