Обвинение потребовало для фигурантов «московского дела» К.Жукова и Е.Коваленко соответственно 4,5 и 5 лет колонии

Обвинение потребовало для фигурантов так называемого «московского дела» Кирилла Жукова и Евгения Коваленко соответственно 4,5 и 5 лет колонии. Об этом сообщает сайт Медиазона. Жукова обвиняют в том, что на акции протеста 27 июля он пытался приподнять забрало шлема бойца Росгвардии, Коваленко – в том, что он бросил мусорный бак в сторону сотрудника ОМОНа. Как ожидается, приговоры будут вынесены завтра.