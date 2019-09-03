В центре Москвы прошла акция протеста «против государственного терроризма»

Мероприятие не было согласовано с московскими властями, но завершилось без инцидентов.

Акция за свободу политзаключённых в Новопушкинском сквере началась в 19:30 вечера и ее почти сразу попытались пресечь сотрудники полиции. Они подошли к одному из организаторов мероприятия, муниципальному депутату Елене Филиной, и предложили ей ознакомиться с предостережением о недопустимости проведения акции. Филина не стала читать документ и отошла от полицейских. Мешать ей они не стали и в дальнейший ход событий не вмешивались.

Сама акция в итоге продолжалась около трёх часов.

Участники общались между собой, организаторы раздавали листовки, информирующие о судьбе фигурантов «московского дела» и других политзаключённых. Одна из участниц встала в одиночный пикет с плакатом с призывом освободить одного из обвиняемых, студента ВШЭ Егора Жукова.

Акцию посетили и члены так называемого движения SERB, которые активно пытались спровоцировать на агрессию присутствующих, в том числе журналистов. Тем не менее, мероприятие завершилось без инцидентов.

В акции в Новопушкинском сквере приняли участие около 80 человек.