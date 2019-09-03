Четырёх фигурантов «Московского дела», возбужденного после акции протеста 27 июля, сегодня выпустили из СИЗО

На свободе оказались Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Валерий Костенок. Уголовное преследование в отношении них прекращено. Сегодня же стало известно, что следственный комитет прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики Егора Жукова по статье о массовых беспорядках. Его, а также ещё одного фигуранта дела Сергея Фомина, перевели под домашний арест. Вместе с тем Жукову предъявили новое обвинение — в призывах к экстремисткой деятельности.

Несмотря на положительные подвижки в «московском деле» власть не хочет оставлять безнаказанными его фигурантов. Такое мнение в интервью «Эху» высказал обозреватель «Новой газеты» член СПЧ Леонид Никитинский.

Плёнка Никитинский – Московское дело

Никитинский считает, что у неизвестных фигурантов дела даже больше шансов выйти на свободу.