Путин поручил доплачивать оказывающим первичную помощь медикам

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. В нем предлагается установить ежемесячные доп. выплаты медработникам организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Среди других задач отмечены меры соцзащиты медработников(в том числе обеспечение служебным жильем, которое можно будет оформить в собственность после 10 лет работы не менее чем на одной ставке в медорганизациях первичной медико-санитарной помощи), предоставление в первоочередном порядке мест в детских садах и школах детям медработников, введение дополнительного повышающего коэффициента к единовременным компенсациям медработникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и пгт. в районах Крайнего Севера, Арктической зоне и на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Медиками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, считаются врачи скорой помощи и поликлиник, акушеры, фельдшеры и санитары.

20го августа президент провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, по итогам которого и были даны эти поручения.