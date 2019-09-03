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21:02, 03 сентября 2019

В Париже украли граффити уличного художника Бэнкси

Как сообщает газета Паризьен, накануне неизвестные вырезали изображение, нанесенное на металлический щит-указатель на стоянке национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. На рисунке была изображена крыса, морду которой прикрывает шарф, с ножом-резаком в лапах. Это граффити художник сделал в прошлом году. Бэнкси посвятил рисунок 50-летию со дня студенческих протестов в Париже в 1968 году.
Это уже второй случай кражи работы Бэнкси с начала года в столице Франции. В январе неизвестные срезали его граффити, нанесенное на одну из дверей концертного зала Батаклан.



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