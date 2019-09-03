Гособвинение потребовало пять лет колонии для участника акции протеста 27 июля Евгения Коваленко

Его обвиняют в том, что он бросил урну в сторону бойца ОМОНа. Дело слушается в Мещанском суде. Заседание длится уже больше девяти часов. Коваленко вину не признает.

Тем временем, в Тверском суде прокурор потребовал назначить другому фигуранту так называемого «московского дела» Кириллу Жукову 4,5 года колонии общего режима. Жукова обвиняют в применении насилия к представителю власти. Во время акции 27 июля он дотронулся до забрала шлема стоявшего в оцеплении сотрудника нацгвардии.