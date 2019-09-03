СК прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики Егора Жукова по статье о массовых беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики Егора Жукова по статье о массовых беспорядках. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Сегодня же Басманный суд перевел Жукова из СИЗО под домашний арест. Аналогичное решение было принято в отношении еще одного фигуранта дела, Сергея Фомина. Что же касается Жукова, ему сегодня было предъявлено новое обвинение — в призывах к экстремисткой деятельности.