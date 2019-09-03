Нефтяные котировки ускорили падение и оказались на минимуме за четыре недели на фоне ожидания провала торговых переговоров Китая и США. Фьючерсы на нефть марки Вrent, потерявшие 9% в августе и еще 1% 1 сентября, сегодня вечером подешевели до 57-ми долларов 32-х центов за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке рухнули почти на 4% — до 52-х долларов 93-х центов за бочку, — пишет сайт Финаз.ру. Впрочем, за последние два часа котировки несколько подросли.