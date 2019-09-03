Фигуранту «московского дела» Егору Жукову изменили меру пресечения на домашний арест

Об этом ходатайстовал СК.

О решении судьи Евгении Николаевой сообщил корреспондент «Открытых медиа» из зала суда.

Сегодня Жукову предъявили еще одно обвинение – в публичных призывах к экстремизму(часть 2 статьи 280 УК). Об этом рассказал «Эху» адвокат Леонид Соловьев. Он подчеркнул, что Жуков свою вину не признает.

Ранее под домашний арест из СИЗО отпустили проходящего по тому же делу Сергея Фомина. Дело было возбуждено после акции протеста 27 июля.