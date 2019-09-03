В Свердловской области на 20 тыс. руб. оштрафовали пенсионера, который хотел установить памятную доску Ричарду Никсону

В Свердловской области на 20 тысяч рублей оштрафовали пенсионера, который хотел установить памятную доску Ричарду Никсону. Об этом сообщает сайт Znak.com. Суд решил, что Петр Кикилык организовал несанкционированный митинг для установки таблички. Пенсионера признали виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления. Кикилыка задержали в Дегтярске в середине июля. Он и его единомышленники пытались повесить табличку в память о визите в город президента США в 1959 году. пенсионер говорил, что это поможет улучшить отношения России и США и привлечет в город туристов.