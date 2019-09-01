Басманный суд Москвы в эти минуты решает вопрос об изменении меры пресечении Егору Жукову и Сергею Фомину

Оба являются фигурантами так называемого «московского дела», возбужденного после акции протеста 27 июля. Следствие попросило заменить содержание под стражей на домашний арест. О решении, как ожидается, будет объявлено в ближайшие минуты. В ситуацию вмешались власти, и уже видны последствия, — сказал в эфире Эха руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По мнению Чикова, теперь часть фигурантов дела о массовых беспорядках отпустят, остальным предъявят другие обвинения.