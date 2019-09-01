Центризбирком пообещал проверить законность «Умного голосования»

Суть проекта, предложенного командой Алексея Навального, заключается в поддержке кандидатов, которые имеют наибольшие шансы против выдвиженцев «Единой России».

Члены избирательной комиссии знают об «Умном голосовании», но пока не могут дать этому проекту конкретную оценку. Об этом «Интерфаксу» рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина. По ее словам, «все всегда кроется в деталях», и Центризбирком обязательно изучит суть рекомендаций Алексея Навального и их законность.

Сегодня команда политика представила кандидатов для «Умного голосования» на выборах 8 сентября. Избирателю нужно ввести адрес прописки на сайте проекта либо зарегистрироваться и оставить свою почту – после этого он получит имя кандидата, за которого предлагает проголосовать Навальный. В тех округах Москвы, где до выборов не допустили его сторонников и союзников, «Умное голосование» предлагает выбрать оптимальный вариант из оставшихся, который имеет наибольшие шансы против единороссов. В большинстве округов речь идет о выдвиженцах КПРФ.

В числе тех, за кого призывает голосовать проект Навального, оказался и действующий вице-председатель Мосгордумы Николай Губенко, который идет на выборы от КПРФ.